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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

ارشيفية
ارشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان أمين شرطة من قوة قسم شرطة الشروق الذي استشهد في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت أثناء قيامه بفحص بلاغ بحادث انقلاب سيارة نقل حيث قامت سيارة نقل مسرعة بدهسه وآخر وأصابت ٥ آخرين ، تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفيات وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث .

تلقي قسم شرطة الشروق بلاغاً من سائق سيارة نقل بانقلاب سيارته قبل كوبري أحمد جلال اتجاه السلام بدائرة القسم ، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده ، تم تحرير بلاغ له.

وعقب خروج السائق من القسم وذهابه لرفع سيارته النقل بالونش فوجئي بسيارة نقل أخرى تسببت في مصرع شخصين بينهم أمين شرطة من قوة قسم الشروق ، واصابة ٥ أخرين لتتحول سيارتي النقل الي كتلة من الحديد ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق .

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التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

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