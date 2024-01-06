المتهمون بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة: تخلصنا من الفضيحة بعد فقد عذريتها

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 4 من المتورطين في واقعة قتل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة، وجار البحث عن 2 هاربين.

‏كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته.

تم رفع البصمات من مسرح الجريمة، وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد 6 متهمين متورطين في الحادث، بينهم 3 من أشقاء السكرتيرة (2 رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها، كما تم ضبط 3 من أصدقاء أشقاء السكرتيرة.

وقرر المتهمون الـ4 المضبوطون أنهم ليلة ارتكاب الجريمة ذهبوا إلى مكتب صاحب الشركة بالمعصرة، ونشبت مشادة بينهم بسبب رفضه الزواج من السكرتيرة لتسببه في فقد عذريتها حسبما قالوا في اعترافاتهم، فتعدوا عليه بالضرب باستخدام سكين ليسقط قتيلا.

وحتى يتخلصوا من الفضيحة، قاموا بذبح شقيقتهم ولاذوا بالهرب، إلى أن تم تحديد وضبط 4 منهم، وجار البحث عن 2 من أشقاء السكرتيرة.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.