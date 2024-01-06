استشهاد أمين شرطة أثناء فحص حادث سير في الشروق

استشهد أمين شرطة من قوة قسم شرطة الشروق اثناء قيامه بفحص بلاغ بحادث انقلاب سيارة نقل حيث قامت سيارة نقل مسرعه بدهسه وآخر وأصابت ٥ أخرين ، تم نقل الجثتين والمصابين الي المستشفيات وتولت النيابة التحقيق .

تلقي قسم شرطة الشروق بلاغاً من سائق سيارة نقل بانقلاب سيارته قبل كوبري احمد جلال اتجاه السلام بدائرة القسم ، بعد ان اختلت عجلة القيادة في يده ، تم تحرير بلاغ له.

وعقب خروج السائق من القسم وذهابه لرفع سيارته النقل بالونش فوجئي بسيارة نقل أخري تسببت في مصرع شخصين بينهم أمين شرطة من قوة قسم الشروق ، وإصابة ٥ أخرين لتتحول سيارتي النقل الي كتلة من الحديد ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق .