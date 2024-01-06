ضربة إستباقية .. سقوط مجرمين بالقاهرة بحوزتهما مخدرى الهيروين والآيس

سددت أجهزة الأمن ضربة إستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، حيث تم ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة بقصد الإتجار والترويج .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدرى الهيروين والآيس "الشابو" وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

تم ضبطهما وبحوزتهما (4,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 5 قطع حجرية يشتبه فى آثريتها - سلاح أبيض- ميزان حساس) ، و بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 900 ألف جنيه تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.