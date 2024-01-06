دخول المصابين شبه يومي| توفير 504 وحدات سكنية للأسر الفلسطينية بـ شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الجمعيات الأهلية قامت ببذل مجهودات كبيرة، من خلال ارسال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تلك الجمعيات عملت على وضع خطة للأزمة الفلسطينية، وآلية ادخال المساعدات.

وقال شوشة، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي اليوم، ونقلته فضائية “ten”، أن المصابين والجرحي الفلسطينيين يدخلون إلى مصر بشكل شبه يومي، مؤكدا أن وزارة الصحة قامت ببذل مجهودات كبيرة لعلاج المصابين والجرحى.

من أجل اقامتهم

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه يتم توفير سكن، وتغذية لجميع الاخوة الفلسطينيين المتواجدين في مصر سواء العالقين أو المصابين والمرافقين، مؤكدا أنه تم توفير 504 وحدة سكنية، من أجل اقامتهم.