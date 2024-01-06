تعليمات وإرشادات عاجلة بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

كشف الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس عن بعض التعليمات والإرشادات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول والإجابة على ورق bubble sheet.

وأكد الدكتور وكل كلية زراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه يجب كتابه كافة البيانات بالقلم الحبر الجاف ويقوم كل طالب بإحضار قلم رصاص B2 لتظليل الإجابة في ورقة الإجابة، لافتا إلى ضرورة أن يحضر كل طالب أستيكة ماركة جيدة وبرايه أقلام رصاص وعلى الطلاب الالتزام باتباع التعليمات المعلنه داخل اللجان.

وشدد الدكتور هشام الحريري، على قراءة التعليمات بالمرفق جيداَ، منوها بأنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور هشام الحريري، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي -2023 انطلقت يوم 31 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريًا بالكلية.

وأوضح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن أسئلة الامتحانات تم وضعها بنظام البابل شيت فقط MCQ، ولا يوجد أسئلة مقالية، موضحًا أن الأسئلة تم وضعها من قبل أعضاء هيئة التدريس بطريقة جيدة وفي مستوى جميع الطلاب فلا داعي للخوف.

وأشار إلى أن لابد من وجود سؤال أو اثنين في الامتحان، يوجد به تفكير حتى يتم التمييز بين الطلاب، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية جيدًا خصوصًا ارتداء الكمامات وعدم نزعها.