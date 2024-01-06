فرنسا تطالب إيران ووكلائها بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أنها أبلغت نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن خطر اشتعال الوضع في الشرق الأوسط أصبح أكبر من أي وقت مضى.

وأضافت كولونا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه "يجب على إيران ووكلائها التوقف عن القيام بأعمال من شأنها زعزعة الاستقرار".

وفي وقت سابق، قالت كولونا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة، منتقدة الدعوات المنادية بتهجير سكان القطاع، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة".

وأكدت كولونا في حديثها مع الشبكة التلفزيونية الأمريكية على أن قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها.

واعتبرت الوزيرة أن الدعوات المنادية بإعادة توطنين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معاً جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

