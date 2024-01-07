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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف لوحات مذهلة عمرها 24 ألف عام في إسبانيا.. تفاصيل

صدى البلد

تمكن علماء الآثار من فك رموز لوحات الكهوف في كوفا دونيس بإسبانيا، والتي تعود إلى العصور القديمة، بمساعدة دب طائر منقرض منذ زمن بعيد. 

تعتبر اكتشافات الفن الباحثة في العصور الباليوليتية أمرًا نادرًا، حيث تم العثور على حوالي 400 موقع مماثل حول العالم. 

ووفقا لموقع “mexiconewsdaily”، لكن العثور على أكثر من 100 رسمة ما قبل التاريخ، تعود إلى ما يقارب 24,000 عامًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام طرق غير تقليدية وحفظت في كهف بفضل ظروف كيميائية محظوظة، هو أمر فريد من نوعه.

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تقع كوفا دونيس في الجزء الشرقي من الساحل الإسباني في فالنسيا، بينما يتمتع معظم الفن القديم في البلاد - بما في ذلك لوحات الكهوف الباحثة المشهورة في ألتاميرا - بموقعه في شمال إسبانيا. 

تم استكشاف كوفا دونيس لأول مرة من قبل أيتور رويز ريدوندو وزملائه في عام 2021، وتحتوي على ما لا يقل عن 110 لوحة ورسوم ونقوش. وتصور العديد من هذه الرموز الحيوانات مثل الغزلان الحمراء الأنثوية والخيول البرية والبقر المنقرضة منذ زمن بعيد.

وفي مقابل لوحات الكهوف الباحثة الأخرى التي عادة ما تكون مصنوعة من الأوكر والمنجنيز، تم إنشاء معظم لوحات كوفا دونيس من الطين وحفظت بواسطة الكيمياء. 

الكهف الذي يقع فيه كوفا دونيس هو كهف ذو تكوين كارستي، حيث تكون جدرانه والمياه الواقفة فيه غنية بكربونات الكالسيوم الطبيعية، وهو مادة تحافظ على اللوحات. 

من المرجح أن البشر القدماء اقتطفوا طينًا أحمر من أرضية الكهف وجدرانه، وخلطوه بالماء بأقدامهم، وبذلك قاموا - عن غير قصد أو قصد - بتكوين دهان معزز بالمعادن.

وبعد آلاف السنين من تسرب الماء إلى الكهف، ترسبت طبقة من كربونات الكالسيوم على الأعمال الفنية، محاكمة إليها على الجدار ليكتمل العمل ويتم حفظه ليعثر عليه رويز ريدوندو بعد مرور قرون عديدة.

اكتشافات استكشاف استخدام الحيوانات العصور القديمة

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