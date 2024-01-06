بكاتدرائية المسيح.. الرئيس السيسي يصافح المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد .. فيديو

وصل الرئيس السيسي منذ قليل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وحرص العديد من الحضور على مصافحة الرئيس السيسي فور وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.





ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.