عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد اكتشافها المذهل.. كم عمر رسوم الكهوف في كوفا دونيس بإسبانيا؟

صدى البلد

تمكّن علماء الآثار من كشف أسرار كهف كوفا دونيس في إسبانيا، والذي يحتوي على رسوم جدارية قديمة جداً، ويُعد اكتشاف أي تجمع للفن الباليوليتي نادرًا، حيث تم اكتشاف حوالي 400 موقع من هذا النوع في جميع أنحاء العالم.

ولكن العثور على أكثر من 100 رسمة ما قبل التاريخ، قُدمت قبل حوالي 24,000 عاماً، باستخدام أساليب غير تقليدية والتي تم الحفاظ عليها في الكهف بفضل التفاعل الكيميائي، يُعتبر أمرًا استثنائيًا.

txt

صدفة .. ريهام حجاج تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد

txt

البابا تواضروس يستقبل الرئيس السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد

يقع كهف كوفا دونيس قرب الساحل الشرقي لإسبانيا في مدينة فالنسيا، في حين توجد معظم الفنون القديمة في إسبانيا، بما في ذلك الرسوم الجدارية الباليوليتية الشهيرة في ألتاميرا، في شمال إسبانيا. 

تم استكشاف كوفا دونيس لأول مرة من قبل علماء الآثار في عام 2021، ويحتوي على ما لا يقل عن 110 لوحة ورسم ونقش. وتصور العديد من الرسوم الحيوانات مثل الأيل الأحمر الأنثوي والخيول البرية والبقر المنقرضة.

وفي مقابل الرسوم الجدارية الباليوليتية الأخرى التي عادةً ما تُنفذ باستخدام الأوكر أو المنغنيز، تمت تنفيذ معظم رسوم كوفا دونيس بالطين، وتم الحفاظ عليها بفضل التفاعل الكيميائي.

 يُقال إن كهف كوفا دونيس هو كهف كارستي، مما يعني أن جدرانه والمياه الواقفة به غنية بكربونات الكالسيوم، وهي مادة حافظة طبيعية للطلاء. ومن المرجح أن البشر القدماء حجزوا الطين الأحمر من أرضية الكهف وجدرانه، وخلطوه بالماء باستخدام أقدامهم، حيث قاموا بإنشاء لوحة مرسومة بالمعادن.

تحديد عمر الفن الكهفي هو عمل حساس. وفي انتظار تحليل مختبري كامل للرسوم في كوفا دونيس، بما في ذلك التاريخ المشع للترسبات المعدنية الصلبة التي تغطيها، يتيح بعض النهج المنطقي بعض الوضوح. 

ففي البداية، تم رسم بعض الرسوم بأسلوب يعود إلى فترة تتراوح بين 21,000 إلى 40,000 عامًا مضت، وفقًا لتواريخ المواقع الباليوليتية الأخرى. ثانيًا، تم تشويه إحدى الرسوم بطريقة تكشف الحقيقة: "تم تغطية الرسم بخدشة من قبل دب متعلق بالكهف"، يقول رويز-ريدوندو. تم إنشاء هذه العلامة من قبل دب كهفي، وهو حيوان انقرض منذ 24,000 عام، وموقعها يسمح للفريق بتحديد أن الرسمة قبل انقراض الدب.

يقول رويز-ريدوندو: "علم الآثار لديه دائمًا جانبًا رومانسيًا، بمعنى اكتشاف شيء جديد. خاصة مع الرسوم - لم ير أحد هذا الحصان منذ آلاف وآلاف وآلاف السنين". وهذا يعتبر اكتشافًا مهمًا لفهم حضارات البشر القديمة وتطور الفن والتعبير البشري.

الحيوانات الحصان التاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

أفشة: لا يمكن العناد مع الأهلي

الأردن: الفوضى في المنطقة وراء تزايد عمليات التهريب

بعد اكتشافها المذهل.. كم عمر رسوم الكهوف في كوفا دونيس بإسبانيا؟

أفشة: اللعب للزمالك شرف.. والأهلي كان هدفي

عاوزينك تبقى تقليدي زيهم.. رسالة غامضة من محمد صلاح قبل أمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ