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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صدفة .. ريهام حجاج تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد

ريهام حجاج
ريهام حجاج

بدأ أبطال مسلسل صدفة تصوير أولى مشاهد العمل، وتظهر ريهام حجاج ضمن الأحداث بشخصية مُدرسة تاريخ، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.


مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، ميار الغيطي، نور إيهاب، رشدي الشامي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعد هذا هو التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا نجاحات كثيرة خلال السنوات السابقة ومنها، في عام 2023 مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن، الذي عرض عام 2022 وشارك فيه عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد الكيلاني، أيمن القيسوني، توفيق عبدالحميد، عصام السقا، محمود حافظ، نانسي صلاح، هلا السعيد، عبير منير، عماد رشاد، ندى عادل، وكان من إخراج سامح عبدالعزيز، ومسلسل لما كنا صغيرين.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج الدرامية مسلسل جميلة، بطولة عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل، كما حققت ريهام من خلاله رد فعل واسع وتفاعل معها الجمهور، كما تصدرت حلقات العمل ترند منصات السوشيال ميديا.

ريهام حجاج مسلسل صدفة

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