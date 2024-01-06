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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهله: «طمع شريكه السبب»

الكاميرات أظهرت الجاني.. العثور على جثمان مُسن مفقود داخل ترعة بالمنوفية |تفاصيل

المجني عليه
المجني عليه

تمكنت قوات أمن المنوفية من كشف غموض اختفاء مسن من إحدى قرى مركز تلا عقب إبلاغ أسرته باختفائه منذ 6 أيام في ظروف غامضة.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة تلا بتلقيهم بلاغًا باختفاء صبحي طعيمة ٧٣ سنة.

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وبالبحث تمكنت قوات الشرطة من انتشال جثمانه من إحدى ترع قرية تلا حيث تبين أن وراء الواقعة “ ا.ا ” 32 سنة ومقيم قرية البندارية وذلك لوجود شراكة بينهما في تربية المواشي، وجار استكمال التحقيقات.

فيما قال صبحي محمود نجل شقيقة المتوفي، أن خاله اختفي منذ يوم 1 يناير وتم البحث عنه في كل مكان دون نتيجة حيث عثر عليه ملقيًا في إحدي الترع وعليه حجارة.

وأضاف، أن التحقيقات أوضحت أن وراء الواقعة شريك خاله في مشروع تربية الماشية وذلك للاستيلاء على حصته حيث إن خاله لم يرزقه الله بأولاد.

وتابع، أن الكاميرات أظهرت قيام المتهم بقتل خاله رغم محاولته إخفاء التهمة عنه بالبحث معهم عن خاله طوال فترة اختفائه.

فيما تم إيداع الجثمان في مستشفي تلا وجار استكمال التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة المنوفية امن المنوفية إنتشال جثمان قوات أمن المنوفية مركز شرطة تلا مدير امن المنوفية

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