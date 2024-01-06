تحرك برلماني بشأن نقص الأنسولين من الصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه موجه لرئيس مجلس الوزراء ، و وزير الصحة و السكان بشأن نقص الأنسولين من الصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

و أوضحت “ سعيد ” أن هذا العقار عقار حيوي لا يمكن الإستغناء عنه ، لافتة إلى أنه قد تم إبلاغنا بأن العجز من تأخير توريد هيئة الشراء الموحد ، بخلاف نقص شرائط تحليل السكر للطلبة نوع اكواتشيك و الذي تم توزيع جهازه عليهم ؟ و حين حاولت الهيئة توفير هذه الشرائط وفرت نوع آخر لا يمتلك المريض جهازه !.

وتساءلت عضو البرلمان لماذا كل هذا التخبط و التأخير في توفير علاج هام للأطفال و الكبار كهذا ؟ و علي من تقع المسئولية هيئه التأمين أم هيئه الشراء الموحد !!

