عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن نقص الأنسولين من الصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه موجه لرئيس مجلس الوزراء ، و وزير الصحة و السكان بشأن نقص الأنسولين من الصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

و أوضحت “ سعيد ” أن هذا العقار عقار حيوي لا يمكن الإستغناء عنه ، لافتة إلى أنه قد تم إبلاغنا بأن العجز من تأخير توريد هيئة الشراء الموحد ، بخلاف نقص شرائط تحليل السكر للطلبة نوع اكواتشيك و الذي تم توزيع جهازه عليهم ؟ و حين حاولت الهيئة توفير هذه الشرائط وفرت نوع آخر لا يمتلك المريض جهازه !. 

وتساءلت عضو البرلمان لماذا كل هذا التخبط و التأخير في توفير علاج هام للأطفال و الكبار كهذا ؟ و علي من تقع المسئولية هيئه التأمين أم هيئه الشراء الموحد !!
 

إيرين سعيد وزير الصحة الصيدليات الانسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يغادر كاتدرائية ميلاد المسيح بعد تھنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مدرب الأهلي والزمالك السابق يتوج بلقب كأس نجوم قطر مع أم إصلال

آلاف الإسرائيليين في مسيرة بتل أبيب: ممنوع الوصول إلى اليوم الـ 100

تحرك برلماني بشأن نقص الأنسولين من الصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي

سيارة الشعب.. أفضل سعر لـ دايو لانوس في مصر

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد بطاقة التموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

فيديو

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ