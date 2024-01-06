إلھام شاھين تھنئ الأخوة الأقباط.. وتؤكد: مؤمنة بكل الأديان والرسل|فيديو

ھنَّأت الفنانة إلهام شاهين، الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، قائلة: أنا مرتبطة بالسيدة العذراء مريم وبحبها من كل قلبي وأكتر سورة في القرآن بحب قراءتها هي سورة مريم".

وأكدت إلھام شاھين أنھا مؤمنة بكل الأديان وكل الرسل وتحب حضور قداس عيد الميلاد معقبة: "لازم آمن بكل الأديان وكل الرسول كما ذكر في القرآن".

وكشفت إلهام شاهين سبب خسارتها لوزنها، قائلة: "عشان شكلي يكون أحلى.. والدكتور قال لي لازم أخس عشان عندي مشكلة في الركبة".