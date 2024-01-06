إسرائيل تكشف عن صورة جديدة لقائد كتائب عز الدين القسام.. شاهد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه تمكن من العثور على صورة جديدة لـ محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس في قطاع غزة.

ويظهر في الصورة التي نشرها متحدث باسم جيش الاحتلال الضيف وهو ينظر بساعة في يده التي يمسك بها بضعة دولارات، ومتكئا على الأرض باليد الأخرى وممسكا كوب من الشاي، وبجوارة شخصا غير معروف.

وزعم جيش الاحتلال في مؤتمر صحافي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت 8 آلاف مسلح بشمال غزة خلال المعارك مع مقاتلي حركة حماس.

وفي وقت سابق، تفاجأت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بحالة الضيف الصحية، وذلك بعد الإطلاع على مقاطع فيديو التقطت له في الفترة الأخيرة، وأكدت أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، عكس ما كان متداولا ومعروفا".