لجنة الشباب والرياضة بالنواب: المدينة الأولمبية تمهد لإستضافة البطولات العالمية

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه بمجرد تولي الرئيس السيسي المسئولية، وجه بتطوير المنشأت الرياضة الهامة في مصر، مشيرا إلى أن مصر احتلت مكانة متميزة بين الدول بعد هذا التطوير.

وقال محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مصر أصبحت قبلة الإتحادات الرياضية لإقامة البطولات العالمية، مؤكدا أنه خلال فترة كورورنا، نجحت مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في ظروف صعبة.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مصر تستضيع الأن إستضافة البطولات العالمية، مؤكدا أن البنية التحتية الرياضية في مصر أصبحت قوية.

وأشار محمود حسين إلى أن المدينة الأولمبية أحد المنشات العالمية، والتي ستمهد لإستضافة البطولات العالمية، مؤكدا أن المدينة الأولمبية ستصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي.

