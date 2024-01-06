«تعليم الوادي الجديد» تنظم مراجعات ليلة الامتحان وحل نماذج الأسئلة لصفوف النقل

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، جرى التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى عبر المنصة التعليمية تعلم معنا بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية و مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حنان مجدى نائب المحافظ.

ويبدأ قطاع تعليم الوادى الجديد ، خلال ساعات فى تنظيم برنامج تدريبى على الامتحانات لطلاب صفوف النقل.



ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب ليلة الامتحان على حل مجموعة من النماذج الامتحانية والمراجعة النهائية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة .

وأشار سيد إلى دعمه الدائم و المتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب هدفنا المنشود على الدوام متمنيًا لقطاع تعليم المحافظة مزيدًا من التقدم والازدهار وتحقيق نتائج متميزة نفخر بها جميعا.