كاتب صحفى: مظاھر حب الرئيس السيسي تجلت اليوم فى الكاتدرائية

قال الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأھرام، أن حضور الرئيس السيسى للكاتدرائية يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح .

وأوضح أشرف صادق ، خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة "دى ام سى" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يؤكد بالقول والفعل أن مصر دولة مواطنة ولا فرق بين جميع المصريين.

الطريق الصحيح

وتابع : الرئيس السيسى اعتاد طوال الـ 9 سنوات الماضية الحضور للكاتدرائية ويؤكد فى كلماته دوما أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

وأشار الكاتب الصحفى، أن لقاء الرئيس اليوم بالمواطنين داخل الكاتدرائية أول لقاء شعبى لھ بعد انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن مظاھر حب المصريين للرئيس تجلت اليوم من خلال الترحاب والسعادة برؤيتة.

📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/share/v/B7TnRRhLTwrr3FtF/?mibextid=VswTDb