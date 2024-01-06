قالت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم السبت، إن بريطانيا تدرس تحميل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تكاليف حفظ الأمن.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد أثار المسؤولون الحكوميون في البلاد احتمال أن يتحمل منظمو المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بعض تكاليف مراقبة المظاهرات، التي تحولت في عدة مناسبات إلى أعمال عنف.

وفي تقييم رسمي أجراه مستشار الحكومة البريطانية المستقل لشؤون العنف السياسي، قال إن هناك مبررًا لتحصيل الأموال من المنظمين بسبب "تحويل قدر هائل من موارد الشرطة" بسبب المظاهرات.

وتبلغ التكلفة التقديرية للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا منذ 7 أكتوبر 20 مليون جنيه إسترليني. وقال مات تويست، وهو ضابط كبير في شرطة العاصمة لندن، الشهر الماضي إن الاحتجاجات كلفت ما يقرب من 17 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف تويست: "هذه هي فترة الضغط الأكثر توتراً على الشرطة في لندن منذ دورة الألعاب الأولمبية في عام 2021".