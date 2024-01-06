غضب شديد.. البنتاجون يتأخر 3 أيام لإبلاغ البيت الأبيض بدخول وزير الدفاع المستشفى

واجه البنتاجون انتقادات لتأخير الكشف عن دخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى، مما ترك كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (NSC) غير مدركين لحالته لمدة ثلاثة أيام.. وأثار هذا الكشف مخاوف بين دوائر الأمن القومي والجمهور الأوسع بشأن الشفافية والتواصل داخل الحكومة.

أفاد ألكسندر وارد ولارا سيليجمان، بأن الأخبار ظهرت في 6 يناير 2024، حيث كشفت مصادر أن البنتاجون لم يبلغ كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشأن دخول أوستن إلى المستشفى حتى يوم الخميس.

وأدى هذا التأخير، الذي يعتبر غير عادي وفي غير وقته، إلى إعلان عام لاحق مساء الجمعة، بعد 15 دقيقة فقط من إخطار الكونجرس.

ظلت المعلومات المحيطة بدخول أوستن إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، وامتدت حتى إلى كبار مسؤولي البنتاجون وقادة الكونجرس. لقد أثار تساؤلات حول بروتوكولات الاتصال في البنتاجون وأثار الإحباط بين وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين. وعلق أحد المسؤولين الأمريكيين، الذي لم يذكر اسمه، قائلاً: "ما كان ينبغي أن يحدث هذا بهذه الطريقة"، مشددًا على الحاجة إلى قنوات اتصال أكثر شفافية.

وشدد وزير الدفاع السابق تشاك هاجل على أهمية إبلاغ مجلس الأمن القومي بحالة أحد أعضاء مجلس الوزراء على الفور، مشددًا على أن الرئيس يجب أن يكون على علم بمكان وجود المسؤولين الرئيسيين في جميع الأوقات. أثار الكشف المتأخر أيضًا مخاوف بين أعضاء الصحافة ومسؤولي البنتاجون والكونجرس، الذين أعربوا عن إحباطهم من عدم معرفة وضع أوستن.

وتزامن دخول أوستن إلى المستشفى مع فترة صعبة بالنسبة للجيش، حيث يواجه هجمات شبه يومية من الوكلاء المدعومين من إيران في الشرق الأوسط. وأوضح المسؤول الكبير في وزارة الدفاع أن أوستن، إلى جانب الرئيس، وافقا على توجيه ضربة إلى جماعة في العراق قبل دخوله المستشفى.

وقوبلت أخبار دخوله المستشفى بالغضب الشديد، نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه في صنع القرار خلال هذا الوقت المضطرب.

في حين لا يوجد بروتوكول موحد للإعلان عن دخول وزير الدفاع إلى المستشفى، لاحظ المراقبون الطبيعة غير العادية للإعلان المتأخر في قضية أوستن. ووصفت رابطة الصحافة في البنتاجون الفشل في الإبلاغ عن حالة أوستن بأنه "غضب"، مؤكدة حق الجمهور في معرفة الحالة الصحية لأعضاء مجلس الوزراء الأمريكي.

برر الميجور جنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع، التأخير بقوله: "لقد كان وضعًا متطورًا، حيث كان علينا أن نأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، بما في ذلك قضايا الخصوصية الطبية والشخصية".

وغالبًا ما يتجنب أوستن، المعروف بخصوصيته، الأضواء، ويفضل العمل خلف الكواليس.

ومع تطور الوضع، يثير الكشف المتأخر عن دخول أوستن إلى المستشفى تساؤلات حول شفافية الحكومة، وبروتوكولات الاتصال، والتوازن الدقيق بين حق المسؤول في الخصوصية وحاجة الجمهور إلى المعلومات، وخاصة في المسائل المتعلقة بالأمن القومي.