جيش الاحتلال يعلن مصررع أحد ضباطه في معركة شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل أحد ضباطه في معركة شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه، منذ بداية الحرب إلى 510 قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "المقدم روعي يوحاي يوسف مردخاي (31 عاما)، من تل أبيب، قائد مجموعة في لواء (النخبة) "ناحال"، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه، في المعركة ذاتها، أصيب جندي من الكتيبة 931، لواء "ناحال"، بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى وإبلاغ عائلته.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، ارتفع حصيلة قتلاه، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 510 قتلى.

كما ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية التوغل البري في قطاع غزة إلى 176.

وفي 27 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية توغل شمالي غزة، امتدت لاحقا إلى وسط وجنوبي القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.