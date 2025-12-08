وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يشدد على الالتزام بالزي الموحد ويستمع لمقترحات الطلاب

شدد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مديري المدراس بضرورة التزام الطلاب بإرتداء الزى الموحد، بهدف تعزيز الانضباط الدراسي، وتحسين المظهر العام للمدرسة، مع إعطاء حق أولياء الأمور في شراء الزي من مصادر مختلفة طالما يطابق المواصفات، كما حرص على محاورة الطلاب واستمع إلى مقترحاتهم حول العملية التعليمية.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، لمتابعة انتظام سير وانضباط الدراسة بمدراس" كوبرى حجازة الابتدائية، وقوص الرسمية للغات، والسلام الاعدادية ، والسلام الابتدائية بحجازه بحرى، والشهداء الاعدادية بحجازه قبلى"، رافقه خلالها عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، ولفيف من القيادات التعليمية.

وتفقد خلالها وكيل وزارة التربية والتعليم، فصول الدراسة، ومعامل الوسائط المتعددة، وقاعات رياض الأطفال، وتابع نظافة دورات المياة، والأنشطة المختلفة ومدى الإستفادة من تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على رفع نسبة الحضور عن طريق تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة و تمييز الطلاب المواظبين على الحضور عن أقرانهم المتغيبين في الدرجات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب.



وأكد الصابر، أهمية تفعيل دور الإشراف اليومى للأدوار والفناء، وذلك لضمان سلامة الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وتابع سجلات السلوك، وتقييمات الطلاب داخل الفصل، بجانب سجلات الحضور والانصراف والأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة، مؤكدًا الإلتزام بالدقة في تصحيح التقييمات ورصد درجاتها أولا بأول، وتفعيل الأنشطة التربوية، مع مراعاة الإستخدام الأمثل للسبورات الذكية وعرض الأفلام التوضيحية.



كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية تطبيق خطط علاجية منظمة للطلاب المتعثرين دراسياً لتشمل دعمًا فرديًا، واستخدام تقنيات تعليمية متنوعة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لتحفيزهم وتحسين مستواهم الأكاديمي ورفع التحصيل الدراسي.





وأشار الصابر، إلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم العملية التعليمية، وتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بـتطوير التعليم، في ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.





