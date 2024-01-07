نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أكد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول القدم بنادي الخليج السعودي، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أكثر مدرب ظلمه.

محمد شريف

كيروش أكثر مدرب ظلمني

وقال محمد شريف، خلال حواره ببرنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "كيروش أكثر مدرب ظلمني، كنت ماشي كويس جدًا، وجه عملي إحباط فترة طويلة".

وأضاف: "موسيماني، مدرب الأهلي السابق، هو أفضل مدرب تعاملت معه".

كنت هروح الزمالك

وأشار: "لو مكان رمضان صبحي، هكمل في بيراميدز أو هنتقل للزمالك، لصعوبة عودته للأهلي مرة أخرى".

قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي بالأرقام

كشفت تقارير صحفية سويدية، قيمة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي للنادي الأهلي فى صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات انتهت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء

وأكدت صحيفة Expressen السويدية، أن الفلسطيني وسام أبو علي سيسافر إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية غداً الأحد أو بعد غدٍ الاثنين.

وأوضحت الصحيفة السويدية، أن فريق آي كي سيريوس سيبيع وسام أبو علي (25 عاما) ويصل السعر إلى ما يزيد عن 23 مليون كرونة سويدية، ما يعادل مليوني يورو.

وسام ابو علي

وقالت الصحيفة، إن فريق سيريس لن يحصل على رسوم الصفقة بالكامل، حيث إن ما بين 10 إلى 15 بالمائة من رسوم الانتقال ذهبت إلى نادي فيندسيسيل السابق لأبو علي.

ومنح المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، الضوء الأخضر لمسؤولي النادي الأهلي لحسم الصفقة رسمياً لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة السويدية العالمية أن وسام أبو علي فى طريقه للخروج من سيريس السويدي متوجها للنادي الأهلي، وأن انتقال اللاعب سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيريس السويدي، بعدما بلغت قيمة الصفقة 23 مليون كرونا سويدى، ما يعادل مليوني يورو ليصل سعره إلي 2.2 مليون دولار تقريبا.

وأضافت الصحيفة، أنه يجب أن يذهب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من رسوم الانتقال إلى فريق فندسيسيل، الذي انضم إليه المهاجم منذ الصيف الماضي.

وتعني الصفقة أن سيريوس يقوم بعملية بيع قياسية، حيث إن السعر أكبر من 13 مليون كرونة حصلوا عليها عندما ذهب كينجسلي سارفو إلى نادى مالمو إف إف.