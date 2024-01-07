عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

محمد شريف
محمد شريف

أكد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول القدم بنادي الخليج السعودي، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أكثر مدرب ظلمه.

محمد شريف 

كيروش أكثر مدرب ظلمني

وقال محمد شريف، خلال حواره ببرنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "كيروش أكثر مدرب ظلمني، كنت ماشي كويس جدًا، وجه عملي إحباط فترة طويلة".

وأضاف: "موسيماني، مدرب الأهلي السابق، هو أفضل مدرب تعاملت معه".

كنت هروح الزمالك

وأشار: "لو مكان رمضان صبحي، هكمل في بيراميدز أو هنتقل للزمالك، لصعوبة عودته للأهلي مرة أخرى".

برج الأسد| حظك اليوم الأحد 7 يناير 2024.. استثمر بحذر

بخصم 70%.. أفضل سيارات فولكس فاجن للاستيراد بدون جمارك

قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي بالأرقام

كشفت تقارير صحفية سويدية، قيمة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي للنادي الأهلي فى صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات انتهت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء

وأكدت صحيفة Expressen السويدية، أن الفلسطيني وسام أبو علي سيسافر إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية غداً الأحد أو بعد غدٍ الاثنين.

وأوضحت الصحيفة السويدية، أن فريق آي كي سيريوس سيبيع وسام أبو علي (25 عاما) ويصل السعر إلى ما يزيد عن 23 مليون كرونة سويدية، ما يعادل مليوني يورو.

وسام ابو علي 

وقالت الصحيفة، إن فريق سيريس لن يحصل على رسوم الصفقة بالكامل، حيث إن ما بين 10 إلى 15 بالمائة من رسوم الانتقال ذهبت إلى نادي فيندسيسيل السابق لأبو علي.

ومنح المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، الضوء الأخضر لمسؤولي النادي الأهلي لحسم الصفقة رسمياً لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة السويدية العالمية أن وسام أبو علي فى طريقه للخروج من سيريس السويدي متوجها للنادي الأهلي، وأن انتقال اللاعب سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيريس السويدي، بعدما بلغت قيمة الصفقة 23 مليون كرونا سويدى، ما يعادل مليوني يورو ليصل سعره إلي 2.2 مليون دولار تقريبا.

وأضافت الصحيفة، أنه يجب أن يذهب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من رسوم الانتقال إلى فريق فندسيسيل، الذي انضم إليه المهاجم منذ الصيف الماضي.

وتعني الصفقة أن سيريوس يقوم بعملية بيع قياسية، حيث إن السعر أكبر من 13 مليون كرونة حصلوا عليها عندما ذهب كينجسلي سارفو إلى نادى مالمو إف إف.

كيروش محمد شريف الخليج السعودي كيروش أكثر مدرب ظلمني كنت هروح الزمالك قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي بالأرقام وسام أبو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

موضوعات متعلقة

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

شبانة: مفاوضات مع وسام أبو علي.. وديانج قريب من الرحيل عن الأهلي

متى يجب قراءة سورة الواقعة للرزق؟ .. احرص عليها قبل هذا الموعد

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر

كارلوس كيروش مرشح لتدريب نادي الزمالك.. تفاصيل

ناقد رياضي: إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر قريباً

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

ترشيحاتنا

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

عمرو أديب: ما فعله باسم يوسف مع شقيقي عماد دين في رقبتي

بلينكن يصل الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية

لو وقفت أمامك السدود..التزم بدعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة

عقاب عادل.. قرار ضد أب وأبنائه الثلاثة أنهوا حياة جارهم في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

فيديو

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ