بخصم 70%.. أفضل سيارات فولكس فاجن للاستيراد بدون جمارك

تتميز العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن بباقة من أقوى الإصدارات في السوق المصري، من بينها فولكس فاجن تيجوان وباسات وجولف، وشهدت تخفيضا كبيرا يصل الى 70% ضمن مبادرة استيراد السيارات للمغتربين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فولكس فاجن تيجوان

فولكس فاجن تيجوان "الفئة الكاملة"

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو 6,909 دولار "الفئة الكاملة".

فولكس فاجن باسات

فولكس فاجن باسات "الفئة الكاملة"

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 نحو 7,134 دولارا.

فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن جولف "الفئة الكاملة"

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 بقيمة 6,039 دولارا.