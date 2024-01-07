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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف والقيادات الأمنية والنواب يشهدون مراسم قداس عيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يهنئ
محافظ بني سويف يهنئ أسقف ببا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"مساء اليوم" قداس عيد الميلاد المجيد "يناير 2024" بمطرانية ببا، المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا و فرحة على كل المصريين

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس، وألقي العظة، ورحب في بدايتها  بالمحافظ "د. محمد هاني غنيم " ومرافقيه من القيادات الأمنية والتنفيذية، مشيراً إلى تقديره لحضورهم  القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

رافق المحافظ خلال حضوره القداس بمطرانية ببا: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد طيار خالد عبد الله كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، المقدم أمير يسري عامر نائب المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

 

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