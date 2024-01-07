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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أول صور لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الرائد.. شاهد أحدث التسريبات

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

مع اقتراب إطلاق شركة سامسونج لهاتفها العملاق Galaxy S24 Ultra خلال الأيام القليلة القادمة، كشفت تسريبات أول صور حقيقية  للهاتف الرائد والمُرشح لأن يكون أفضل هاتف ذكي من فئة الأندرويد. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن عدة تسريبات كشفت صورًا واقعية لهاتف Galaxy S24 Ultra، حيث تقدم هذه الصور نظرة واضحة على التصميم الجديد للهاتف، مع ألوان الرمادي والأسود والأصفر والبنفسجي، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بألوان مثل البرتقالي والأخضر والأزرق.

ويتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بالابتعاد عن الحواف المنحنية قليلاً لسابقه، مع شاشة مسطحة بالكامل بإطارات رفيعة للغاية، أما بالنسبة للجزء الخلفي ستلاحظ إعدادًا مألوفًا للكاميرا الرباعية مع حلقات مميزة لكل عدسة، على الرغم من أنها تبدو أكبر قليلاً، مما يشير إلى ترقيات محتملة للمستشعر.

وتشير التسريبات إلى وجود مستشعر رئيسي للكاميرا بدقة 200 ميجابكسل ، يُعرف باسم ISOCELL HP2SX، حيث يقدم هذا المستشعر القوي بتفاصيل ووضوح استثنائي، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، مما يتجاوز حدود تصوير الفيديو عبر الهواتف الذكية. 

وسيأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X ، بسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية، قياس 6.8 بوصة، توفر جودة +QHD، وذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع. 

وسيعمل هاتف Galaxy S24 Ultraبمعالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen أو Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع، مما يسمح لها بالانتقال من 0% إلى 65% خلال 30 دقيقة فقط.

 

 

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