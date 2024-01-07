ريتشارد قلب الأسد.. محطات في حياة عبد الله غيث بذكرى ميلاده

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان حمدى غيث، الذي ولد في مثل هذا اليوم في ٧ يناير عام ١٩٢٤.



معلومات عن حمدي غيث

الإسم الحقيقي ل "حمدي غيث" هو "محمود حمدي الحسيني غيث"، ولد في قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في عام 1924، درس في كلية الحقوق ثم درس بعدها في المعهد العالي للتمثيل، وكان من بين طلبة أول دفعة تخرجت من هذا المعهد، وواصل دراساته المسرحية في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ العمل الفني في منتصف الخمسينات من خلال فيلم (صراع في الوادي)، وواصل العمل بين السينما والمسرح، وقدم أعمال درامبة وسينمائية منها بنات الليل، الناصر صلاح الدين، الفتوحات الاسلامية، الشهد والدموع، بوابة المتولي، لا إله إلا الله، ذئاب الجبل.







بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيب بأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي ابو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" - الجزء الثاني وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.



وفاة حمدي غيث



وبعد الانتهاء من أداء دور شقيقه الذى أداه تحت ضغط نفسي شديد أصيب الفنان حمدى غيث بأزمة صحية حادة وصلت إلى فشل كلوى والتهاب حاد بالرئة ثم رحل عن عمر ناهز 82.



ميادة حمدي غيث تفجر هذه المفاجأة

قالت ميادة حمدي غيث خلال تصريحات تلفزيونية إن والدها كان أيضًا شاعرًا، وقدم ديوان شعر اسمه "المجد للإنسان"، وتم طباعته وكان في الأسواق.



ميادة حمدي غيت تكشف عن وصية والدها الراحل

وتابعت أن والدها كان وصيته الأخيرة أنها واختها "ياخدوا بالهم من بعض"، موضحةً أنه والدها الراحل كان يحب دوره جدًا في فيلم "الناصر صلاح الدين"؛ حيث جسد شخصية "ريتشارد قلب الأسد"، كما أنه كان يحب دوره في مسلسل "ذئاب الجبل" لأن هذا الدور كان الأقرب إلى شخصيته الحقيقية.

أسرار وكواليس حمدي غيث

خلال تصريحات صحفية برز أن الفنان حمدي غيث أنه كان يكره الوساطة بشكل كبير، وأنه كان يحب الرياضة ويدعم إقامة الدورات الرياضية بين أبناء القرية التى ولد وتربى بها، علاوة على أنه كان مشجع لنادى الزمالك.



بالإضافة أن الفنان حمدى غيث كان يشغل منصب نقيب الممثلين، وكان يتقدم المئات للاختبارات للتأهيل للتمثيل، ولرفضه الوساطة لم يقبل أحد أقاربه، الذي أدى امتحان التمثيل أمامه مرتين ولم يجتز الامتحان، ولما سأله الأقارب عن عدم تدخله لينجح قريبه، أجابهم أنه ليس لديه موهبة التمثيل، ولم يقتنع بأدائه، وكان لازم يسقط.

ومن المعروف أن الفنان الراحل كان مثقفا بدرجة عالية، كما يمتلك مكتبة ضخمة، ويجمع جميع الكتب السماوية الثلاثة القرآن والإنجيل والتوراة.