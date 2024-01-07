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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري: الزمالك لم يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. ولا نية لرحيل مابولولو

صدى البلد

أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن فكرة التخلي عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتحديدًا مابولولو غير مطروحة، والقرارات في النادي تكون بالأغلبية.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك لم يرسل أي عروض للتعاقد مع هشام صلاح جناح الفريق، حتى الآن".

واضاف محمد أحمد سلامة: "نبحث في المقام الأول مصلحة النادي، وحال وصول عروض لأي لاعب وكان لديه الرغبة في الرحيل، سيتم مناقشة العرض حال وجود بديل".

 

واختتم سلامة: "الاتحاد السكندري سوف يناقش مع طارق العشري المدير الفني، ملف الصفقات الجديدة، ولكن في كل الأحوال الصفقات في يناير تكون محدودة، ونسعى للإستمرار في المراكز المتقدمة بالدوري".

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