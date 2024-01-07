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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة.. موقف الزمالك من تجديد عقد محمود علاء وضم ماهر وسامي

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، بعدم تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيراميدز أبدى اهتمامه بضم المدافع ومعه وسيد عبدالله نيمار، ولكن الزمالك طلب الحصول على خدمات أحمد سامي مدافع الفريق، وقد تكون صفقة تبادلية".

وأضاف: "الزمالك مهتم أيضًا بضم ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، واللاعب أبدى موافقته للانتقال للفارس الأبيض، وهناك رغبة أيضًا في ضم هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، ولكن الأخير طلب الحصول على 40 مليون جنيه، قبل أن يعرض الفارس الأبيض رحيل مصطفى الزناري في صفقة تبادلية لاتمام الصفقة".

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