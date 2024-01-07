رشا مجدي: الرئيس السيسي أعطى رسائل أمل للمصريين بقداس عيد الميلاد

أكدت الإعلامية رشا مجدي أن الرئيس السيسي أعطى رسائل أمل للمصريين بأننا سنعبر الأزمة، وأن الشعب المصري واحد ولا يوجد فرق بين المصريين.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن “الدولة المصرية إيد واحدة”، مشددة على أنهة ستعبر الأزمات الصعبة التي تمر بها والتي تحيط بها.

قبل انطلاق بطولة افريقيا

وذكرت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أنه بالامس كان الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه حرص على تفقد مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، والتقى بلاعبي وجهاز المنتخب الوطني في خطوة داعمة للاعبي المنتخب قبل انطلاق بطولة أفريقيا.