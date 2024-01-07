عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا مجدي: الرئيس السيسي أعطى رسائل أمل للمصريين بقداس عيد الميلاد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الإعلامية رشا مجدي أن  الرئيس السيسي أعطى رسائل أمل للمصريين بأننا سنعبر الأزمة، وأن الشعب المصري واحد ولا يوجد فرق بين المصريين.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن “الدولة المصرية إيد واحدة”، مشددة على أنهة ستعبر الأزمات الصعبة التي تمر بها والتي تحيط بها.

قبل انطلاق بطولة افريقيا

وذكرت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أنه بالامس كان الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه حرص على تفقد مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، والتقى بلاعبي وجهاز المنتخب الوطني في خطوة داعمة للاعبي المنتخب قبل انطلاق بطولة أفريقيا.

رشا مجدي الرئيس السيسي الشعب المصري الازمات مدينة مصر الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

ترشيحاتنا

يجب أن نفعل ذلك.. بن جفير المتطرف يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين

مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات

جسمه زجاجي بيتكسر.. الحاجة زينب بتشيل ابنها على كتفها لحد الجامعة

4 مصابين في خناقة شوارع بين فريقين بدوري الدرجة الثالثة بأكتوبر

حالة المرور الآن.. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والسريعة والرئيسية

رشا مجدي: الرئيس السيسي أعطى رسائل أمل للمصريين بقداس عيد الميلاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ