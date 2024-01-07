داليا أيمن: مدينة مصر الأوليمبية مفخرة لجميع المواطنين

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن مدينة مصر الأوليمبية تليق بمصر، ويجب أن نفتخر بتلك المدينة، مشيرة إلى أن “مدينة مصر الأوليمبية تشرف وتعطي للمصريين أمل في المستقبل”.

وقالت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بعد زيارة الرئيس السيسي، للاعبي المنتخب الوطني، أصبح لديهم أمل في تحقيق نتائج ايجابية في بطولة إفريقيا بعد لقاء الرئيس السيسي.

يحقق نتائج ايجابية

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد"، أن نتمنى أن يكون التشجيع للاعبي المنتخب اعلى من فترات سابقة وأن يساهم في تحقيق الفرحة وأن يحقق نتائج ايجابية.