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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشير عبد الفتاح: المشاكل المتعلقة بقضايا المسيحيين في مصر أصبحت من الماضي

الكاتب الصحفي بشير
الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر قيادة تعاملت بحكمة مع أقباط مصر، مشيرا إلى أن رأينا زيارات الرئيس السيسي كل عام لقداس عيد الميلاد المجيد.

 

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، إن كل المشاكل التي تتعلق بقضايا المسحيين في مصر أصبحت من الماضي، مؤكدا أن فرحة الأخوة المسحيين بزيارات الرئيس السيسي أصبحت واضحة وظاهرة على الأرض.

 

مخطط تهجير الفلسطينيين

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن مصر وقفت بالمرصاد ضد مخطط تهجير الفلسطينيين، من قطاع غزة، وكان لها دور واضح من قبل في الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار.

القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر قضايا المسحيين مخطط تهجير الفلسطينيين

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