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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل جولة خارجية تشمل دولا عدة.. وزيرة الخارجية اليابانية في زيارة مفاجئة لأوكرانيا

وزيرة الخارجية اليابانية
وزيرة الخارجية اليابانية

وصلت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، اليوم الأحد، إلى أوكرانيا للقاء نظيرها دميترو كوليبا والتعبير عن دعم طوكيو المتواصل لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تشكّل المحطة الأوكرانية غير المعلنة مسبقا، تعديلا في جدول أعمال الوزيرة التي كانت من المقرر أن تقوم اعتبارا من الجمعة، بجولة خارجية على مدى أسبوعين تشمل دولا عدة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وبولندا.

ووقفت اليابان بجانب أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، وعززت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بما يشمل فرض قيود على الصادرات وتجميد أصول.

وأكد مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس أن كاميكاوا "وصلت الى مكان ما في أوكرانيا"، على أن تنتقل في وقت لاحق اليوم من كييف الى وارسو.

وأشارت الوزارة في بيان الى أن كاميكاوا "ستجدد التأكيد للجانب الأوكراني خلال زيارتها، بأن سياسة اليابان بالوقوف الى جانب أوكرانيا ودعمها لم تتغير".

وتعتزم طوكيو في فبراير استضافة مؤتمر لإعادة البناء الاقتصادي في أوكرانيا.

وستبحث كاميكاوا مع المسؤولين في كييف التحضيرات لهذا المؤتمر، على أن تشهد "احتفال تسليم معدات متعلقة بالطاقة للمساعدة في التهيئة لفصل الشتاء".

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