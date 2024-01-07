تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة شاب بسبب فلوس جمعية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب أموال “جمعية”، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، وألقى القبض على المتهم الرئيسي وجار تحديد باقي الجناة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.