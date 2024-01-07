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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 176 محضر إشغال وإزالة 78حالة تعد على أراضي الدولة بالزقازيق خلال 2023

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ، وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأكد محافظ الشرقية ، أن مركز ومدينة الزقازيق شهد عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية خلال عام 2023 م، حيث تم الإنتهاء من توريد وتركيب كاميرات مراقبة بديوان عام المركز بتكلفة 1500000 جنيه وتوريد وتركيب طفايات حريق بتكلفة 470250 جنيه.

كما تم إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد قرية الطاهرة ، بتكلفة 11844000 جنيه وتنفيذ أعمال رصف وتطوير بالشوارع الداخلية بتكلفة 9992000 جنيه بمنطقة فلل الجامعة والكونت شديد وتركيب بلاط انترلوك بتكلفة 20000 جنيه بمنطقة كفر محمد حسين ، ومنشية السادات.

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كما أنه جاري تطوير مدخل ومدينة الزقازيق إتجاه أبو حماد بتكلفة 4908772 جنيه وجاري رفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 150000 جنيه.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع، تم تحرير 176 محضر إشغال طريق ، وكذلك تم تنفيذ إزالة 78 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالموجة 21 ، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بإجمالي 180000 طن للحفاظ على بيئه صحية وآمنة.

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