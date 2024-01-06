وكيل تعليم الشرقية يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدارسي الأول

ترأس محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية اجتماعا موسعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي عبر تقنية الفيديو كونفرانس on line باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لمناقشة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل في الفصل الدراسي الأول وامتحانات النقل للصفي الأول والثاني الثانوي العام.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الدكتور ممدوح غراب "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات لكونها من المهام القومي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه تضمن الاجتماع مناقشة الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان بحث لا تزيد عن 20 طالب في اللجنة وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفقاً للقواعد المنظمة لها وعدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات والالتزام بتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية.

وكلف بعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان مع الاهتمام بجدودة طباعة أوراق اسئلة الامتحانات لجميع المراحل وملائمة اللجان من حيث السعة والإضاءة بالإضافة الى كفاية الأثاث وصلاحيته وتوافر اجهزه الإطفاء وتوزيعها بالشكل الأمثل على اللجان وقيام جميع أعضاء اللجنة بالاطلاع على التعليمات الخاصة بالامتحانات والتوقيع عليها بالعلم. غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي ولي امر بالتواجد داخل المدرسة أثناء وقت الامتحانات وتفعيل دور مسئول الأمن بالمرور على المدرسة ليلاً.

وشدد محمد رمضان وكيل الوزارة علي مسئولي الإحصاء ومركز التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة وسرعة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي صعوبات او معوقات تعوق اداء الامتحان بالمدارس الثانوية والمتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار.

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال الفترة القادمة.