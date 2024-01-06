الفرق الطبية بصحة الشرقية تقدم خدماتها لـ16 مليون حالة ضمن المبادرات الرئاسية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان المحافظة شهدت نهضة صحية هائلة خلال عام ٢٠٢٣ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في تقديم الخدمات الطبية التي شملت كل فرد في الأسرة المصرية.

وأوضح أن هذه الانطلاقة بدأت مع القضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لجميع المصريين، ثم دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، ومتابعة حالات العزل المنزلي، وفحص المقبلين على الزواج، والعناية بكبار السن، والأنيميا والتقزم، وغيرها وصولاً بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، مما يعد ركيزة أساسية لصحة كل أسرة مصرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قامت بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من ١٦ مليون متردد بالمحافظة منذ بداياتها، مما جعلها في صدارة جميع المحافظات، حيث استهدفت المبادرات جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتى كبار السن.

وأشار الدكتور هشام مسعود الي أن فرق مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي قدمت الخدمة لعدد ٣٦٨٢٣٥٧ مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ٥٦٠٢٠٩٥ سيدة، واستطاعت مبادرة فحص وعلاج أمراض سوء التغذية تقديم الخدمات لـ٢٩٤٥٧٣ طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة فحص ٥٧٣٤٠٢ طفل، ومبادرة صحة الأم والجنين لعدد ١٨٢٢٠٥ سيدة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ٩٥٨٧٠ مواطن، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين لعدد ٣٥٣٩٩ طفل، كما تم تقديم خدمات الرعاية الأولية والصحة النفسية لعدد ١٠٩٢٨٦ من كبار السن، ومتابعة ١٨٥٢٢ حالة كورونا ضمن مبادرة العزل المنزلي، بخلاف إجراء ١٥٨٩٨ عملية جراحية للمرضى بالمحافظة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار.

كما أشار "مسعود" إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، قدمت الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة ضمن خطة المبادرة لأكثر من ٢ مليون مواطن خلال عام ٢٠٢٣، بواقع ٢٣٣٦١٦٠ مواطن، كما تم إحالة ٩٦٣٢ مواطن للمستشفيات والمراكز الطبية المختصة لتلقي العلاج اللازم للحالات المرضية أو المصابة، والتي ظهرت نتائج الفحوصات المعملية لها إيجابية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف المبادرات الرئاسية، مقدماً الشكر للدكتورة مريم محمود منسقة المبادرات الرئاسية، وجميع الفرق الطبية وغير الطبية بالمبادرات الرئاسية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل لجهودهم المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.