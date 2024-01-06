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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أزهر الشرقية يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الإنشاد الديني الفردي للمرحلة الإعدادية

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن منطقة الشرقية أنهت فعاليات مسابقة الإنشاد الفردي للمرحلة الإعدادية، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة بإشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أن النتائج النهائية للمسابقة قد أسفرت عن فوز كل ما يلي..

أولا المرحلة الإعدادية (بنين): عبد الرحمن محمد يوسف ، معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي، بالعاشر من رمضان، وعبدالرحمن علي السيد، معهد العزيزية، بمنيا القمح.

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ثانيا، المرحلة الإعدادية (فتيات)

شهد على عبد المجيد، معهد منشأة رضوان، بأبو كبير.

حبيبة حسام عبد الفتاح،  معهد المهدية، بهيها.

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بالمنطقة.

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