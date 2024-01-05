الشرقية تتصدر المحافظات في القوافل الطبية بالكشف على 16825 مريضا

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال عام ٢٠٢٣، بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة، من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة بأن القوافل الطبية نجحت خلال العام في توقيع الكشف الطبي علي ١٦٨٢٥٨ مريض، متصدرة كافة محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية والسينية، المسالك البولية، مناظير الجهاز الهضمي، الروماتيزم والتأهيل)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.

وأشار "مسعود" إلى تحويل عدد ١١٢١ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.