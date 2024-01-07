إطلاق مشروع إنشاء مدفن صحي بمساحة 200 ألف متر في مدينة رأس غارب

أعلن ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع إنشاء مدفن صحي بمدينة رأس غارب، يشمل مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع، لدفن النفايات والمخلفات بمشاركة مجتمعية تقدمها إحدى الشركات المحلية.

وأوضح نديم أن الشركة المعنية ستقوم بجميع أعمال الحماية للمدفن لضمان تأمينه ضد أخطار الأمطار والسيول.

وأكد رئيس المدينة أن المدفن الصحي تم تخصيصه خارج الكتلة السكانية، بهدف خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية. يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، وتحديداً وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ المنظومة الجديدة للتخلص من المخلفات.

يشير هذا المشروع إلى التزام المدينة بتطوير نظم التخلص من النفايات بطرق صديقة للبيئة، ويعكس التعاون بين القطاع الحكومي والشركات المحلية في تحسين بيئة المدينة. سيسهم المدفن الصحي في توفير حلاً فعّالًا لإدارة النفايات وحماية البيئة من التأثيرات السلبية للمخلفات.