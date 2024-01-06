أسقف البحر الأحمر يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة اليوم السبت، احتفالات كبيرة بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية، برئاسة الأنبا إيلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر، بحضور اللواء محمد البنداري، ومدير أمن البحر الأحمر وممثلي الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وحضر قداس عيد الميلاد المجيد المئات من الإخوة الأقباط، بأكبر كنائس مدينة الغردقة، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج الكنيسة، حيث كثفت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس وأديرة المحافظة تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع جميع السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمني كافي، وذلك بناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، وتحت إشراف مدير مباحث المديرية.

فيما شدد اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، على ضرورة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون، واتخاذ كل الإجراءات لتوفير الأمن والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.