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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، جولة مرورية بتفقد أقسام مستشفى الغردقة العام، ومستشفى الحميات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

 

تم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن علي حالة المرضى وتابع دفاتر التسجيل الخاصة بالمرضى ومتابعة سير وانتظام العمل والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل والانضباط الإداري، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية، والمرور على أقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات بالمستشفى.

 

وقد قام مدير إدارة المستشفيات، بالمرور على مستشفى سفاجا المركزي، لمتابعة أعمال الفرق الطبية، بالإضافة مرور فريق الرعاية الأساسية على وحدة المينا والمركز الحضري، وأيضا مرور مفتشة تمريض الأمومة والطفولة بإدارة التمريض بالمديرية، على تلك الوحدات علاوة علي وحده صحة الأسرة بالأحياء.

 

وشددوا على الالتزام بكافة وسائل مكافحة العدوى، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتم الاطمئنان على تواجد القوي البشرية والتمريض على رأس عملهم.

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