فنادق الغردقة تزين شواطئها بفرحة عيد الميلاد وتوزع الهدايا على السياح

انضم آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى الاحتفالات الفريدة التي قدمتها فنادق الغردقة، وذلك استمرارًا للاحتفالات بعيد الميلاد المجيد على سواحل الغردقة، وقد قامت هذه الفنادق بتوزيع هدايا الموسم على نزلائها على الشواطئ، محدثةً أجواءً من الفرح والتبادل التهاني.

وفي تصريح للخبير السياحي بالبحر الأحمر، عصام علي، أكد أن احتفالات عيد الميلاد على شواطئ الغردقة لا تزال مستمرة بمشاركة واسعة من السياح الأوروبيين، حيث شهدت الفنادق توافد آلاف السياح عبر الرحلات الجوية للاستمتاع بإجازة عيد الميلاد.

وأضاف عصام علي أن فنادق الغردقة قد استعدت لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم ببرامج مميزة خاصة بأعياد الميلاد، حيث تميزت الفنادق بالتزيينات الخاصة والإضاءات الساحرة، ما أضفى جوًا خاصًا وساحرًا على المنطقة.

من جهته، أشار عصام علي إلى حرص الفنادق على المشاركة الفعّالة في الأحداث والمناسبات السياحية، وذلك كجزء من استراتيجية الترحيب بالسياح وتعزيز السياحة على سواحل الغردقة. وأشار إلى أن هذا الاهتمام يأتي في سياق تشجيع السياح على التقاط الصور التذكارية ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في نهاية اليوم، تظل فعاليات عيد الميلاد في الغردقة فرصة رائعة للسياح للاستمتاع بأجواء مميزة، حيث تتزين الفنادق بأنوارها الساطعة وتمنح الهدايا لنزلائها، مما يسهم في خلق ذكريات لا تُنسى للزوار وتعزيز مكانة المنطقة كواحدة من أفضل وجهات السياحة في فصل الشتاء.