استمرار أعمال رصف الطرق في مدينة رأس غارب

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية لخدمة المواطنين وتوفير بيئة حضرية مريحة،بتكليف سكرتير المدينة اليوم بمتابعة تنفيذ خطة رصف الطرق في مختلف قطاعات المدينة.

تمثلت الأعمال في تجهيز الطرق وتركيب البردورات والانترلوك في شوارع منطقة الشباب، ومنطقة 96 ج، بالإضافة إلى استكمال تركيب الانترلوك في شوارع منطقة عمارات الـ253. وتم أيضًا متابعة عمليات توريد البردورات في شوارع عمارات الـ16 بمنطقة الصحراوية، استعدادًا لبدء أعمال إنشاء الأرصفة كجزء من خطة الاستثمار الشاملة.

تأتي هذه الجهود في إطار التحسين المستمر للبنية التحتية لتحقيق أفضلية في الخدمات وتعزيز راحة المواطنين. ويعكس توجيهات رئيس المدينة التزامًا صارمًا بمتابعة وانجاز تلك المشاريع بفعالية وفي الوقت المحدد.