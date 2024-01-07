عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد .. صور

صدى البلد

 قام اللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، بتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ، وقام بزيارة كنيسة الأنبا شنودة، و القديس يوسف والانجيلية بالغردقة وكان في استقباله الأنبا إيلاريون ، والانبا يؤنس ، والانبا بشير عزمى ، فى حضور كبير من الأهالي.

رافق السكرتير العام مدير الأمن ، و مدير الأمن الوطنى ، السكرتير العام المساعد ، رئيس مكتب هيئة الأمن القومي، المستشار العسكرى ، ورئيس مدينة الغردقة ، ووفد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وقدَّم السكرتير العام تهنئة محافظ البحر الأحمر للأخوة الأقباط ، مؤكدًا على قوة النسيج الوطني المصري وروابط الإخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري. 

ودعا إلى استمرار نشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد في الأعياد وفي جميع الأوقات ، متمنيا عاما سعيدا يملؤه الرحمة والمحبة والرخاء فى مصرنا الغالية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

في سياق آخر، أشاد السكرتير العام بالجهود الأمنية والتنفيذية في المحافظة لضمان الأمن والسلامة خلال احتفالات عيد الميلاد، مشيدًا بالجهود المبذولة لتأمين الكنائس ومحيطها وأماكن الاحتفال، مُؤكدًا على الحرص على أن تكون الاحتفالات مظهرًا لمصر بلد الأمان والسلام.

احتفالات عيد الميلاد الاحتفالات الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي السكرتير العام المساعد الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

ترشيحاتنا

الجيش التركي يقصف شمال العراق.. ماذا يحدث هناك

ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

الاتحاد السكندري: الزمالك لم يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. ولا نية لرحيل مابولولو

يجب أن نفعل ذلك.. بن جفير المتطرف يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين

مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات

جسمه زجاجي بيتكسر.. الحاجة زينب بتشيل ابنها على كتفها لحد الجامعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ