سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد .. صور

قام اللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، بتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ، وقام بزيارة كنيسة الأنبا شنودة، و القديس يوسف والانجيلية بالغردقة وكان في استقباله الأنبا إيلاريون ، والانبا يؤنس ، والانبا بشير عزمى ، فى حضور كبير من الأهالي.

رافق السكرتير العام مدير الأمن ، و مدير الأمن الوطنى ، السكرتير العام المساعد ، رئيس مكتب هيئة الأمن القومي، المستشار العسكرى ، ورئيس مدينة الغردقة ، ووفد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وقدَّم السكرتير العام تهنئة محافظ البحر الأحمر للأخوة الأقباط ، مؤكدًا على قوة النسيج الوطني المصري وروابط الإخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري.

ودعا إلى استمرار نشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد في الأعياد وفي جميع الأوقات ، متمنيا عاما سعيدا يملؤه الرحمة والمحبة والرخاء فى مصرنا الغالية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

في سياق آخر، أشاد السكرتير العام بالجهود الأمنية والتنفيذية في المحافظة لضمان الأمن والسلامة خلال احتفالات عيد الميلاد، مشيدًا بالجهود المبذولة لتأمين الكنائس ومحيطها وأماكن الاحتفال، مُؤكدًا على الحرص على أن تكون الاحتفالات مظهرًا لمصر بلد الأمان والسلام.