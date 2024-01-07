برلماني يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض النائب كريم السادات لحادث بسيارته بعد عودته صباح اليوم من زيارته أمس لمشاركة أخواتنا في الوطن والإحتفال معهم بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنائب على موقغ فيس بوم: (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) تعرض النائب كريم السادات لحادث بسيارته بعد عودته صباح اليوم من زيارته أمس لمشاركة أخواتنا في الوطن والإحتفال معهم بعيد الميلاد المجيد، نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنائب صورًا تظهر تحطم الجزء الأمامي لسيارته.

وذكرت مصادر خاصة لـ “صدى البلد” أن النائب تعرض لإصابات خفيفة، وهو الآن محجوز بإحدى المستشفيات، وكان بصحبته السائق الخاص به والذي تعرض هو الآخر لإصابة أكبر.