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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عبدالمنصف يمنح ثلاثي حراسة المرمى بالزمالك تعليمات فنية ويطالبهم بمواصلة التركيز

صدى البلد

قام محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخصيص فقرة تدريبات فنية خاصة للثلاثي محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين حراس مرمى الأبيض، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداَ للفترة المقبلة.

وقام عبد المنصف بتدريب الحراس على عدة جوانب فنية منها سرعة رد الفعل، بالإضافة إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية.

وحرص محمد عبد المنصف على منح ثلاثي حراسة المرمى التعليمات الفنية بشكل متواصل وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي المقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

كما يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم بالامارات.

الاتفاق السعودي الرجاء المغربي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الوحدة الاماراتي محمد عبد المنصف نادي الزمالك

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