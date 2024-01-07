الجيش الشعبي في السودان يدخل الدلنج دون مقاومة وسط ترحيب الأهالي

تمكنت قوات "الجيش الشعبي" بقيادة عبد العزيز الحلو، من دخول مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان السودانية وسط ترحيب من السكان، ودون مقاومة من القوات المسلحة السودانية.

واعلن موقع "المشهد السوداني" إن دخول قوات "الجيش الشعبي" إلى الدلنج جاء بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة هبيلا التابعة للمدينة.



ونشر "الجيش الشعبي" قواته في الدلنج دون مواجهة أي مقاومة من الجيش السوداني، فيما احتجز الجيش السوداني قائد اللواء 54 – الدلنج، العميد ركن محمد علي الهلالية، بسبب شبهات بالتواطؤ مع "الدعم السريع"، فما تضاربت الأنباء حول تسليم الجيش السوداني مدينة الدلنج لقوات الحلو خشية دخول قوات الدعم السريع عقب سيطرتها على منطقة هبيلا.

وفي وقت سابق، أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه لاتفاق تم توقيعه بين قوات الدعم السريع وجماعات سياسية سودانية، مشددا على أن الجيش مستمر في حربه التي اندلعت في أبريل الماضي.



وأفاد موقع "الراكوبة نيوز" بأن البرهان تعهد بمواصلة الحرب، وذلك في خطاب ألقاه أمام قوات الجيش، قال فيه: "نحن ليس لدينا صلح معهم، وليس لدينا اتفاق معهم".