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رئيس التحرير
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محافظات

«مستقبل وطن» بـ كفر الشيخ تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد |صور

د. علي أبو شوشة أمين
د. علي أبو شوشة أمين مساعد حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ

زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء مريم بحي سخا بمدينة كفرالشيخ؛ لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

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ضم الوفد كلاً من الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، والدكتور معتصم دراز، أمين الشباب، والمقدس هانى داود، عضو هيئة المكتب، والدكتور محمد غازي، أمين مساعد العمل الجماهيري، والدكتور مهندس أحمد بدر الدين، أمين التنظيم ببندر كفرالشيخ ، وفيصل إدريس أمين العمل الجماهيري بمركز كفر الشيخ.

وفي أجواء من البهجة والسعادة والتسامح، قدم الوفد التهنئة لنيافة القمص تيموثاوس يني راعي العذراء مريم الأثرية بسخا، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا والشيكولاتة والحلوى علي الأطفال والحضور ليعكس ذلك صورة عظيمة تحمل أسمي معاني التلاحم والتكاتف والروح الطيبة بين أبناء الوطن الواحد، داعين الله أن يعيد هذا المناسبات السعيدة و الأعياد علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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