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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسجل شقي خطر بحوزته سلاح ناري ومخدرات في كفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط مسجل شقي خطر؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص، وكمية من مخدري الحشيش والهيروين.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط «س. ع»، 41 سنة، مقيم دائرة قسم دسوق، مسجل شقى خطر تحت رقم 312 فئة أ «فرض سيطرة».

وألقى القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى «فرد خرطوش» محلى الصنع عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 400 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 139 لسنة 2024 جنايات قسم دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.

الهيروين الحشيش المخدر أمن كفر الشيخ هاتف محمول هيروين حيازة سلاح

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